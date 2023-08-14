В селе Каменка под Саратовом сгорели три человека

фото: СУ СКР

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Вчера, 13 августа, в Пугачевском районе Саратовской области произошел пожар, в котором погибли три человека. В 12:45 поступила информация о пожаре на улице Советская в селе Каменка.

Огонь разошелся на 50 квадратных метров, тушением занимались два расчета пожарной охраны. Полностью ликвидировать пожар удалось к 14:54. На пепелище обнаружили тела трех погибших от огненной стихии: 37, 52 и 55-летние мужчины.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти троих граждан в результате пожара в селе Каменка Пугачевского района.