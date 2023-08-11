Саратовского чиновника Владимира Моисеенко задержали по подозрению в убийстве

Бывший саратовский журналист подозревается в убийстве

Чиновник Владимир Моисеенко в Саратове попал под арест по подозрению в убийстве. Об это сообщило ИА «СарИнформ».

Уточняется, что информация об обнаружении трупа 54-летней жены поступило от 56-летнего мужчины 8 августа. Судмедэксперт после обследования тела установил, что женщина умерла от «тупой травмы шеи».

Следствие подозревает в содеянном мужа погибшей саратовчанки.

Моисеенко известный саратовский журналист. В разные годы он вел «Вести.Саратов» на ГТРК, «Саратовское Времечко» на «СТС», выпуски «Прямая речь» на «ТВЦ-Саратов». После этого он возглавлял службу по связи с общественностью саратовской мэрии, регионального УФССП. В последние годы служил в территориальном кабмине и администрации Энгельсского МО.