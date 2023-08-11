Школа №77 Саратова откроется 1 сентября 2023 года

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Новый корпус школы №77 в Саратове откроет свои двери 1 сентября. Об этом сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Вячеслав Володин осмотрел, как идет реконструкция бывшего монтажного техникума. В настоящее время заканчивается реконструкция нового корпуса и капитальный ремонт в основном здании.

Обновленное здание станет корпусом школы №77, которая сейчас переполнена. В итоге количество ученических мест увеличится до 1725. Это позволит перейти школе на односменное обучение.

Завершается капитальный ремонт и в основном здании школы №77. Ответственные заверили политика, что работы успеют завершить в срок – к началу учебного года.