Молодой саратовец разбился насмерть при падении с высоты

Фото с места происшествия от СУ СКР по Саратовской области

Следственный комитет Саратовской области сегодня, 10 августа, сообщает о проведении проверки по факту смерти молодого человека в Саратове.

По предварительным данным, сегодня, у дома № 12 по улице Томской города Саратова со столба с примерной высоты пять метров упал 18-летний парень. Там он совместно со своим родственником совершал работы по прокладке кабеля. Молодой человек скончался на месте.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия и тела. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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