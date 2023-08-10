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У школьников Саратова появится трудовое обучение. О задачах и целях данного нововведения сообщается в телеграмм-канале «Время Саратовское Z».

В августе этого года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан закон о трудовом воспитании школьников. Программа трудового обучения начинает внедряться в школы Саратовской области. Ее целью является формирование позитивного отношения к труду и его результатам.

Трудовое воспитание будет реализовываться не в рамках предмета «Технология», а посредством внеурочной и рабочей деятельности. Кулинарные, швейные площадки для девочек, слесарные и токарные мастерские для мальчиков останутся. Однако задача трудового воспитания будет в научении навыкам для жизни.

— Сформировать правильное отношение к любому виду труда, научить детей трудиться и ценить свои результаты, — отметила значимость программы заместитель министра образования Саратовской области — начальник управления общего и дополнительного образования Ирина Чинаева.