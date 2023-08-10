В Энгельсе вынесли приговор саратовцу за квартирную кражу и грабеж

Фото: архив КП

В Энгельсе вынесли приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя г. Саратова. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает региональная прокуратура.

Мужчина признан виновным в краже и грабеже. Установлено, что в декабре 2021 года подсудимый незаконно проник в одну из квартир дома по улице Рабочая города Энгельса, где тайно похитил имущество на сумму 140 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленник, находясь в городе Воронеж около магазина, расположенного на улице Кольцовская, д. 76, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, похитил сотовый телефон.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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