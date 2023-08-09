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Жительницу Ивантеевского района ждет суд за убийство мужа. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, преступление произошло в селе Арбузовка 28 января. 30-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем. В результате, злоумышленница неоднократно пырнула супруга ножом, от чего потерпевший скончался.

Заведено уголовное дело.

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