Фото: Архив КП

В Саратовской области в санаториях для льготников отдохнули 1300 человек. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает областное отделение Социального фонда России.

Путевки в санатории для льготников в совокупности обошлись в 49 миллионов рублей. Среди отдохнувших 432 ребенка-инвалида, а также их сопровождающие.

Как напомнили в СФР, бесплатное лечение в санаториях доступно тем гражданам, которые не поменяли льготы на денежные выплаты.

Для желающих съездить в санаторий в следующем году предоставляется возможность восстановить право на соцуслуги до 1 октября в отделении Фонда.

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