фото: Комитет культурного наследия

Старинный дом в центре Саратова стал объектом муниципального значения. Об этом Комитет культурного наследия Саратовской области рассказали в своем телеграм-канале.

В Единый государственный реестр внесен дом, который находится в Саратове на улице Чапаева, 85. Объекту присвоена категория муниципального значения.

Ранее комитет культурного наследия организовал историко-культурную экспертизу здания. Специалисты исследовали старинные карты города. На Плане Саратова от 1881 года на углу дворового места был обозначен каменный дом. А принадлежала недвижимость саратовскому купцу Михаилу Акимовичу Курашеву (Курашову), имевшему торговые лавки, записанные на разных членов семьи на Верхнем базаре, в том числе сыновьей Осипа и Александра, жену Прасковью Самойловну.

Здание сохранило ряд исторических деталей. В том числе межэтажный карниз, подоконные тяги, оконные и дверные проемы с лучковым завершением, профилированные сандрики и другой декор фасада.