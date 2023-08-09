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НовостиПроисшествия9 августа 2023 8:57

В Аркадакском районе за избиение бутылкой суд назначил мужчине 3 месяца колонии

В селе Росташи пьяный мужчина избил стеклянной бутылкой женщину и ее дочь – суд вынес приговор
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Аркадакском районе за избиение стеклянной бутылкой суд назначил мужчине 3 месяца колонии. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 8 апреля 2023 года в селе Росташи. 54-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к знакомой. Находясь на пороге ее дома, он избил женщину и ее дочь стеклянной бутылкой.

Об инциденте пострадавшие сообщили в полицию. На агрессора возбудили уголовное дело. Ему назначено три месяца колонии строго режима.

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