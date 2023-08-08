Количество нарушений охотниками в Саратовской области выросло в этом году

Фото: архив КП

В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства по итогам работы в I полугодии и задачах на II полугодие 2023 года состоялось совещание. Об этом сегодня, 8 августа сообщает Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области. Мероприятие провел министр области - председатель комитета Александр Гаврилов.

В этом году на территории охотничьих угодий региона проведено более 2780 рейдов, в ходе которых выявлено 446 нарушений законодательства в области охоты. В 2022 году этот показатель составлял 321 нарушение. На нарушителей правил охоты наложено 355 тысяч рублей административных штрафов. По фактам браконьерства возбуждено 3 уголовных дела. За совершение охоты вне сроков и запрещенным способом 5 охотников лишены охотничьих билетов.

Комитетом ведется постоянная работа по взысканию ущерба, причинённого объектам животного мира вследствие незаконной охоты и ДТ. С нарушителей взыскано 1 млн 877 тыс. рублей.

В этом году было создано ГКУ «Управление охотничьими заказниками», подведомственное комитету, в настоящее время идет разработка необходимой документации, набор сотрудников.

Среди других нововведений этого года - выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов через портал государственных услуг. В настоящее время таким образом саратовским охотникам уже выдано около 110 разрешений.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.