Фото: Телеграм-канал "Пул Z 64"

Губернатор Роман Бусаргин поручил Минсельхозу подготовить предложения по осенней закачке прудов. Об этом глава региона сообщил на постоянно действующем совещании с зампредами и министрами Правительства области.

В связи с жаркой погодой уже сейчас наблюдается недостаток воды в водоемах Александрово-Гайского и Питерского районов.

Обследования прудов уже проведены специалистами Минсельхоза и «Саратовмелиоводхоза». Также, работы продолжатся и в других заволжских районах.

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