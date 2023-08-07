Фото: Архив КП
В Саратовской области пьяный мужчина замахнулся ногой на полицейского и получил срок. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел в Петровске 1 января 2023 года. Патрулируя улицу Ломоносова, сотрудник полиции обратил внимание на пьяного мужчину. В ответ на просьбу пройти в отдел, горожанин отреагировал агрессивно и замахнулся на стража порядка ногой.
63-летнего мужчину задержали. Его признали виновным и назначили 1 год и 1 месяц в колонии общего режима.
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