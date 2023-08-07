Фото: Архив КП

В Саратовской области «пьянка» для мужчины обернулась летальным исходом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в поселке Советское в октябре 2022 года. 59-летний гражданин, имевший ранее судимости, решил выпить с малознакомым мужчиной. В какой-то момент между собутыльниками произошел конфликт, после чего бывший «зэк» насмерть забил собеседника кирпичом по голове. После этого мужчина купил билет на автобус на чужое имя и уехал в Саратов.

Агрессора нашли. Суд назначил виновнику 13 лет в колонии особого режима.

Мужчина попытался обжаловать приговор, убеждая суд, что наносил удары в целях самообороны, которые не обернулись смертельным исходом. По словам подсудимого, собутыльника убили два неизвестных гражданина, которые заставили его отмывать от крови кувалду и молоток.

Рассказ виновника не изменил решение суда.

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