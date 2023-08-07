фото: УФСИН по Саратовской области

В энгельсскую колонию марихуану пытались передать с помощью арбалета. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Саратовской области.

По данным ведомства, 20-летний злоумышленник подъехал на такси к территории ИК-2 рядом с Энгельсом. Ранее судимый молодой человек с помощью спортивного арбалета перебросить за стену колонии некие свертки. После задержания выяснилось, что к арбалетной стреле прикручены свертки с 5,19 грамма гашиша и 11,58 грамма каннабиса, которые он и планировал передать таким нестандартным способом осужденным.

Для дачи правовой оценки его действиям проверочные материалы переданы в следственные органы.