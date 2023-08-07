Фото: Комитет охотничьего хозяйства области

На 62-м году жизни скончался глава общества охотников и рыболовов Саратовской области Василий Хованских. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает профильный комитет регионального правительства.

Хованских родился 11 августа 1961 года. В 1981 году окончил Саратовский индустриально-педагогический техникум им. Ю.А. Гагарина. Был начальником ЖЭУ-26, затем руководил жилищно-коммунальным хозяйством Волжского района, а позднее — МУП ЖКХ Волжского района. В 1996 году занимал должность директора предприятия.

С 2006 года Хованских возглавлял Саратовское областное общество.

8 августа состоится прощание с Василием Владимировичем Хованских в помещении Саратовского областного общества охотников и рыболовов по адресу: город Саратов, улица Московская, 15.

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