Фото: ГУФССП России по Саратовской области

В Саратове за повторное управление авто в пьяном виде женщина лишилась иномарки. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает ГУФССП России по Саратовской области.

Ранее, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения горожанка получила административное наказание. Совершив повторное нарушение, нетрезвую женщину за рулем автомобиля Lifan остановили сотрудники ГИБДД.

Как выяснилось в ходе оперативных действий, нарушительница не сдала водительские права, написав заявление об утере.

Суд признал горожанку виновной. Принадлежащий ей автомобиль Lifan обратили в доход государства.

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