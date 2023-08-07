фото: "Саратов онлайн"

В Саратове автомобиль одного из сетевых магазинов влетел в частный двор. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 6 августа на пересечении улиц Большая Садовая и Тракторная произошло ДТП. В городском сообществе «Саратов онлайн» очевидец по имени Михаил рассказал, что в районе 16-17 часов дня автомобиль, оклеенный рекламной пленкой магазинов «Вкусвилл» вылетел с дороги, пролетел через тротуар и заехал в частный двор. К счастью, никто не пострадал. - Мы уже неоднократно писали по поводу рассмотрения установки защитного ограждения. Но получаем только отписки. Просим не доводить до смертельных случаев, - возмущается саратовец