фото: пресс-служба правительства Саратовской области

Переселенцы из саратовского аварийного жилья получат квартиры в новых ЖК. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

В Саратове до конца года по программе переселения из ветхого и аварийного жилья около 4,5 тысяч человек получат новые квартиры.

В рамках проверки исполнения президентской программы по переселению из ветхого и аварийного жилья губернатор Роман Бусаргин осмотрел многоэтажку в 11-м микрорайоне поселка Солнечный-2. Объект планируют сдать в августе. Жилье будет предназначено для переселенцев из аварийных домов, подготовлено 239 квартир с социальным ремонтом - отделка комнат, установка электрических плит, оборудование санузла.

фото: пресс-служба правительства Саратовской области

С застройщиком подписано доп соглашение о строительстве детского сада поблизости. Кроме того, подобный жилой комплекс возводится в Елшанке, и включает в себя 2 дома по 120 квартир каждый, в шаговой доступности 2 школы и 2 детских сада.

- Хороший пример реализации программы переселения. Получается комплексная застройка - рядом есть поликлиника, детский сад и школа. Принимать квартиры нужно вместе с будущими жильцами, чтобы они все проверили, осмотрели, - сказал Бусаргин.