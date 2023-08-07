Фото: Архив КП
Три поселка Саратова до вечера остались без холодной воды. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».
В связи с необходимостью проведения сварочных работ по адресу улица 2-я Гусельская, 32, приостановлена подача ХВС. Под отключение холодной воды попали три поселка - Зональный, Иволгино и Зеленая долина.
Вернуть воду жителям обещают к 20:00.
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