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НовостиПроисшествия7 августа 2023 6:23

В Энгельсе по улице среди дня бегал голый мужчина

Предположительно, житель Энгельса находился под воздействием «солей»
Евгений Бадиков
фото: "Энгельс онлайн"

фото: "Энгельс онлайн"

В Энгельсе по улице среди дня бегал голый мужчина. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 7 августа, в городском сообществе «Энгельс онлайн» появилась публикация от одного из подписчиков. По словам горожане, совершенно голый мужчина распугивал своим внешним видом и поведением местных жителей. «Представление» случилось в поселке Приволжский. Неадекватный мужчина явно находился в состоянии наркотического опьянения/ - Люди,будьте осторожны,берегите себя и детей! Ведь никто не знает чего ждать от таких неадекватов, - высказался автор поста.