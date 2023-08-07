фото: "Энгельс онлайн"

В Энгельсе по улице среди дня бегал голый мужчина. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 7 августа, в городском сообществе «Энгельс онлайн» появилась публикация от одного из подписчиков. По словам горожане, совершенно голый мужчина распугивал своим внешним видом и поведением местных жителей. «Представление» случилось в поселке Приволжский. Неадекватный мужчина явно находился в состоянии наркотического опьянения/ - Люди,будьте осторожны,берегите себя и детей! Ведь никто не знает чего ждать от таких неадекватов, - высказался автор поста.