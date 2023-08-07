Фото: ГИБДД по Саратовской области

В результате аварии в Ртищевском районе госпитализированы три человека. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, ДТП произошло сегодня в 7:35 на трассе «Тамбов-Пенза-Саратов». Там столкнулись два автомобиля – «десятка» и «четырнадцатая». За рулем первого авто находился 23-летний водитель, вторым управлял 21-летний парень.

В результате аварии травмы получила пассажирка ВАЗ 2114 и оба водителя. Троих пострадавших госпитализировали в медучреждение.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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