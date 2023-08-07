Устанавливаются обстоятельства смерти в пруду под Саратовом гостя из Пензы

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Накануне в Петровском районе утонул мужчина. Информацию об этом распространила пресс-служба администрации МО.

Уточняется, что сообщение о ЧП поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петровского района от специалиста администрации Синеньского МО накануне, 6 августа, в 13.20. Звонивший доложил, что на пруду вблизи села Татарская Пакаевка найден человек, который не подаёт признаков жизни.

В район происшествия выезжали подразделения Петровского отдела МВД России по Саратовской области и скорой медицинской помощи, специалисты районной администрации.

Выяснилось, что умерший 959 года рождения является жителем деревни Берлик Лопатинского района Пензенской области. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства его смерти.