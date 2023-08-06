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НовостиОбщество6 августа 2023 4:56

Володин раскритиковал дорожку шириной 4,5 метра в саратовском Ботаническом саду

Володин потребовал быстро доработать проект развития Ботанического сада Саратова
Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в ходе рабочего визита посетил Ботанический сад и с сотрудниками СГУ обсудил его развитие. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников политика.

Напомним, что на состояние упадка сада спикеру рассказали саратовцы. Они попросили нашего земляка возродить Ботанический сад.

Володина сильно удивило, что начальная стоимость проекта развития составила 15 миллиардов рублей. Затем авторы снизили ее до 2 миллиардов, и в конечном варианте до 500 миллионов. Вместе с тем политик указал на непроработанность многих этапов.

- Зачем вам пешеходные дорожки на 4,5 метра в ширину, по которым можно организовать двустороннее движение автомобилей? - задал Вячеслав Викторович вопрос руководству сада.

Он подчеркнул, что проект реконструкции Ботанического сада разрабатывался долго, и терпение лопнуло.

- Доводите до ума проект вместе с теми, кто здесь работает. Мы с вами потеряли уже 3 года. Давайте переходить к поэтапной реализации, - потребовал Володин.

Ученые СГУ обещали предоставить спикеру проработанный проект через полмесяца.