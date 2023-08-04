Аграрии Красного Кута закончили уборку урожая зерновых

Фото: Минсельхоз Саратовской области

В хозяйствах Краснокутского района подходит к финалу уборка зерна нового урожая. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Саратовской области

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Примером достойного ведения агробизнеса является ООО «СП 21 век» Александра Пивненко. Здесь не только собирают высокие урожаи, но и покупают новую технику. В настоящее время здесь завершились уборка озимой пшеницы и ячменя. Убрано порядка 360 га, урожайность составила 33 центнера с гектара.

В настоящее время на полях ООО «СП 21 век» полным ходом идет подготовка почвы к весеннему севу. Скоро в хозяйстве планируют приступить к уборке нута, его посеяно порядка 940 гектаров.

В целом по области на 4 августа обмолочено 875 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур (37,4%). Валовой сбор составил 2382,8 тысяч тонн при средней урожайности 27,2 ц/га.