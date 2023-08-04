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НовостиПроисшествия4 августа 2023 10:50

В Саратове гостья обокрала квартиру знакомого

В Кировском районе Саратова полицейские раскрыли квартирную кражу
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Кировском районе полицейскими раскрыта кража из квартиры. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию обратился 25 летний мужчина, который после визита гостьи обнаружил пропажу денег в сумме 165 тысяч рублей, 1 200 долларов, а также золотых украшений и часов. В совершении преступления заподозрили 48 летнюю знакомую хозяина квартиры. Принятыми мерами розыска подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции. Часть похищенного имущества и денег у женщины была изъята.

Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Женщине грозит до 6 лет колонии.

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