Жителя Саратовской области осудили за убийство бабушки

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вынесен приговор жителю Балашовского района в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть родственницы. Об этом сегодня, 4 августа сообщает региональное СУ СК.

Происшествие случилось 26 января этого года в селе Терновке Балашовского района. Потерпевшая 86-летняя женщина находилась в своем доме совместно с 42-летним внуком, который был пьян. Между ними возник конфликт, в ходе которого внук неоднократно ударил бабушку. От полученных ударов женщина скончалась. О произошедшем злоумышленник сообщил соседке, которая и вызвала правоохранителей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.