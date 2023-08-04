В Саратове проверили санитарную обработку в общественном транспорте

Фото: архив КП

Днем 3 августа представители минтранса, городской администрации и журналисты проверили соблюдение противоэпидемиологических мер в общественном транспорте. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства области.

Напомним, в связи со всплеском заболеваемости ЭВИ губернатор Роман Бусаргин поручил усилить проведение санитарной обработки в общественном транспорте. Соответствующее распоряжение было подписано врио главного санитарного врача региона Надеждой Матвеевой.

Проверяющие побывали на автотранспортном предприятии АО «Межгородтранс». В межпиковое время транспорт прибывал на станцию, затем проводилась мойка транспорта «керхером» снаружи, салон обрабатывался специальным дезраствором и проводилась мойка салона, в том числе кабины водителя, поручней, полов.

Представитель перевозчика маршрута № 53 на конечной у ТЦ «Мой Новый» - обрабатывал салоны прибывающих на остановочный пункт автобусов: мылись подоконники, поручни, ручки. В среднем на санобработку одного автобуса уходит порядка 10 минут.

- Для перевозчиков, которые нарушают требования администрации, предусмотрены штрафы: от 500 до 3000 рублей для должностных лиц и от 5 до 20 тысяч для юридических лиц. При неоднократном нарушении требований суд может вынести решение о приостановке работы на срок от 30 до 90 дней. Пока злостных нарушителей среди перевозчиков нет, все относятся с пониманием к сложившейся ситуации, - сообщил начальник отдела государственного регионального контроля минтранса Петр Пестичев.

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