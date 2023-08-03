фото: пресс-центр МВД

Ирина Волк: В Саратовской области полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Петровскому району применили оружие для остановки нетрезвого лихача. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, экипажу ГИБДД от коллег поступила информация об опасных маневрах иномарки, ехавшей по автодороге Саратов – Петровск. Заметив авто, полицейские начали погоню и через громкоговоритель потребовали от водителя остановиться. Нарушитель не подчинился и попытался скрыться. Уходя от погони, лихач создавал аварийные ситуации, и не реагировал на предупреждения открыть огонь.

После нескольких выстрелов, водитель остановился и пытался убежать, но был задержан. Выяснилось, что мужчина был пьян, и ранее был судим за подобные нарушения. Возбуждено уголовное дело.