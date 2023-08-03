фото: Энгельс Онлайн

Жительница Энгельса написала о новом виде мошенничества. Об этом стало известно из социальных сетей. Вчера, 2 августа, в городском сообществе "Энгельс онлайн" появилась публикация от пользовательницы по имени Кристина. По ее словам, ее мать вызвала мастера по ремонту холодильников, телефон которого обнаружила на одном из объявлений в подъезде. Ремонтом пришли заниматься двое мужчин, совершили какие-то действия и взяли за свои услуги 6700 рублей. Спустя пару часов стало ясно, что поломку устранить не удалось. На связь горе-мастера выходят неохотно. В приложении Getcontact пользователи уже успели присвоить им тэг "разводилы на деньги", следовательно, мошенники уже успели попасть в несколько квартир. - Аналогично с мамой - пенсионеркой поступили, только компьютер ремонтировали. И развели гораздо серьезнее. Мы обращались с заявлением в полицию сразу же, ответ пришел, что никого не нашли, - пишет в комментариях одна из жительниц Энгельса.