Фото: Архив КП

Три улицы Саратова перекрыты в связи с проведением ремонтных работ на теплосетях. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает филиал «Т Плюс».

Для автомобилистов закрыт проезд на следующих улицах:

- до 6 августа перекрыта улица Комсомольская между улицами Мичурина и Чернышевского;

- до 8 августа перекрыта улица Одесская между улицей Международная и Международным проездом; на тот же срок перекрыто движение по улице Люкшина между улицей Чапаева и Мирным переулком.

Помимо этого, до 6 августа энергетики закрыли проезд на улице Степана Разина от Кутякова до Московской. Причиной ограничения движения по этим улицам стала угроза обвала грунта на месте ремонтных работ.

Для безопасности горожан выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

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