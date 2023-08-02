Интервью торгового представителя РФ в республике Беларусь на радио КП Саратов

Фото: КП Саратов

Сегодня, 2 июля, в 12 часов на радио Комсомольская правда Саратов» в передаче «Гость в студии» торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Васильевич Золотарев, а также заместитель министра экономического развития Саратовской области - начальник управления внешнеэкономической деятельности и регионального развития Елена Александровна Сафонова рассказали о торгово-экономических отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь и развитии сотрудничества с Саратовской областью.

- Необходимо отметить, что Россия и Беларусь на протяжении десятилетий являются партнерами в различных областях – безопасности, политики и конечно торговле. Наши страны на текущем этапе являются не только наиболее активными членами Евразийского союза, но и уверенно двигаются по пути к углублению интеграции в формате союзного государства. Успешно реализуются 28 программ по различным направлениям двустороннего взаимодействия. 2022 год стал рекордным по показателям товарооборота. Я уверен, что в ближайшее время она станет одним из трех ведущих партнеров, - рассказал Юрий Золотарев.

- Ни для кого не секрет, что для нашего региона сотрудничество с республикой Беларусь является стратегически важным. Продукция саратовских производителей пользуется неизменным спросом на рынке Беларуси, а белорусские товары очень популярны у жителей нашего региона. Объем внешней торговли увеличился почти на 40% и это очень хороший результат – сообщила Елена Сафонова.

Беларусь готова принимать от Саратова товары широкого ассортимента. Высокий экспортный потенциал имеют удобрения, масложировая продукция, макаронные изделия, ветеринарные препараты, современные системы пожарной и охранной сигнализации, трубопроводная арматура.

Подробности слушайте в полном выпуске передачи

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