В Саратовской области патологоанатома будут судить за взятки и мошенничество

Фото: архив КП

В Ершовский районный суд Саратовской области направлено уголовное дело в отношении 59-летнего врача патологоанатома. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает региональная прокуратура.

Она обвиняется в мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, в 2015 году обвиняемая, являясь врачом патологоанатомом государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Ершовская РБ», предоставила в отдел кадров учреждения подложный трудовой договор, согласно которому ее дочь должна была выполнять обязанности санитарки отделения. Обвиняемая сообщала сведения об отработанном времени, однако ее дочь обязанности санитарки не выполняла. Заработную плату в размере свыше 1,2 млн рублей врач забирала себе.

Кроме того, в 2022 году обвиняемая потребовала от сотрудников ритуальных служб города Ершов взымать с граждан оплату за патологоанатомическое вскрытие трупов умерших и передавать ей. Проведение указанных вскрытий входило в ее должностные обязанности и отдельно оплачиваться не должно было. Таким способом обвиняемая получила от граждан 164 тысячи рублей. Уголовное дело направлено в Ершовский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемой наложен арест.

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