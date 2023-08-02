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В Ленинском районе Саратова бродячая собака напала на подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области. По предварительной информации, в понедельник вечером, 31 июля у дома N4а по улице Уфимцева бродячая собака напала на ребенка. Пострадавшим оказался 12-летний мальчик, получивший укушенную рану правой голени.

Региональная прокуратура отреагировала на инцидент, заявив, что выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Надзорное ведомство в интересах несовершеннолетнего рассмотрит вопрос в гражданско-правовом порядке о компенсации морального вреда.