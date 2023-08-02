Мэр Саратова проведет личный прием участников СВО и их семей

В субботу, 5 августа, мэр города Лада Мокроусова проведет очередной личный прием участников СВО и их семей. Об этом она сообщила сегодня, 2 августа в своем телеграм-канале. Такие встречи проводятся регулярно по поручению губернатора области Романа Бусаргина.

- В каждой ситуации мы разбираемся индивидуально, стараемся оперативно помочь в решении насущных проблем, - написала градоначальник в своем обращении.

Записаться на прием можно в четверг, 3 августа, с 9:00 до 18:00 в приемной по работе с обращениями граждан администрации города по номеру 23-61-68.

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