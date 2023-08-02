В Саратовской области в результате пожаров погибло 3 детей

Фото: архив КП

За 7 месяцев на территории Саратовской области на пожарах было травмировано 104 человека, погибли 73 человека, из них 3 детей. Такую статистику сегодня, 2 августа приводит региональный МЧС.

Основными причинами возникновения пожаров стали - несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 537 возгораний, нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 197 пожаров. Из-за неосторожного обращения с огнем произошло 2812 пожаров. По вине лиц в нетрезвом состоянии – 53 пожара. Нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ приводили к возгоранию 16 раз. 20 пожаров случилось из-за шалости детей с огнем.

В общей сложности с начала года на территории Саратовской области зарегистрировано 3972 пожара. Чаще всего пожары происходили в жилом секторе – 1107 пожаров, 164 раза горели автотранспортные средства.

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