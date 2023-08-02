«Люблю тебя Поволжье» - Саратов в перспективе

Фото: КП Саратов
Сегодня, 2 августа, в 15.00 в пресс-центре Комсомольская Правда Саратов состоится открытая пресс-конференция «Люблю тебя Поволжье». Представители ТИЦ и Министерства культуры расскажут о развитии туристической и культурной привлекательности региона.
Заместитель министра культуры области Константин Сергеев, директор туристского информационного Наталья Шустикова и представители Проектного офиса расскажут о развитии туристической и культурной привлекательности региона, запланированных мероприятиях, потенциале области в туристическом направлении и проекте «Земля для туризма».
Конференция пройдет в онлайн формате, все желающие смогут задать свои вопросы в чате трансляции здесь.
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