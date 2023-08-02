фото: ТГ-канал Марии Усовой

Мария Усова посетила открывшийся в Саратове музей СВО. Об этом депутат рассказала в своем телеграм-канале "Колонка издателя"

Сегодня, 2 августа, депутат Саратовской областной Думы, координатор регионального отделения проекта «Женское Движение Единой России», гендиректор «КП-Саратов» Мария Усова посетила открывшийся в Саратове один из первых музеев СВО.

фото: ТГ-канал Марии Усовой

Часть экспозиции занимают документы и фотографии участников Великой Отечественной войны, которые в 1943-м году освобождали от нацистов Донбасс. Кроме того, представлена экипировка солдат ВС РФ и бойцов Росгвардии, а так же трофейное вооружение - ПТРК NLAW и Javelin, обломки от ракет РСЗО HIMARS и "Ураган", прочие образцы западной помощи ВСУ.

- Экспозиция постоянно пополняется. Но уже сейчас понятно, что музей отражает с чем столкнулись наши бойцы и наша страна в Специальной военной операции на Украине, - пишет Усова.