SuperJob: каждый одиннадцатый житель Саратова готов одолжить денег коллегам

Архив КП Фото: Анастасия ОСИПОВА

22% жителей Саратова чаще всего одалживает деньги родственникам. Это выяснилось в результате опроса, проведенного сервис омпо поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Оказалось, что 14% саратовцев чаще всего обращаются с просьбой занять денег к родственникам, а 10% — к друзьям. 5% опрошенных берут в долг у коллег, 1 из 100 берет ссуду на работе. Каждый пятый работник предпочитает взять кредит в банке. 47% не берут в долг.

22% опрошенных чаще всего одалживает деньги родственникам, 17% — друзьям, 9% — коллегам. 48% признались, что никому не дают денег взаймы. Средняя сумма, которую горожане могут одолжить родственникам, составляет 15 300 руб., другу — 11 000 руб., коллеге — 6 000 руб.