Фото: Архив КП

В Саратове суд вынес приговор 57-летней женщине за убийство сожителя. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает СУ СК по Саратовской области.

Преступление произошло в поселке Красный Октябрь 27 мая. В доме на улице Октябрьская 57-летняя женщина ударила сожителя ножом, после чего мужчина скончался.

Суд признал горожанку виновной и назначил ей 9 лет в колонии общего режима.

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