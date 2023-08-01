Фото: Телеграм-канал "Администрация Ленинского района Саратова"

В Саратове на шести улицах Ленинского района до конца недели приостановлена подача горячей воды. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает администрация.

ГВС отключили по причине гидравлических испытаний коммуникаций на котельной на улице Панфилова, 17.

Без воды остались абоненты улиц:

-3-й поезд Панфилова, дом 1;

-улица Чайковского, дом 1, 3, 5, 6;

-улица Панфилова, дом 5, 7, 11, 13, 17;

-улица Олимпийская, дом 3, 9, 11, 5, 7;

-улица Космодемьянской, дом 18, 19, 21, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 28;

-улица Гвардейская, дом 20, 20а, 22, 22а, 26, 26а, 28, 30а, 24а, 24б, 28а, 24.

Работы будут проводиться до 6 августа.

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