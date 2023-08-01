Фото: Архив КП
В Саратове в поселке Елшанка иномарка сбила 63-летнюю велосипедистку. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает городское ГИБДД.
ДТП произошло вчера, 31 июля, примерно в 20:00. На улице Елшанская 60-летний водитель Chery Tiggo столкнулся с 63-летней женщиной на велосипеде.
Пострадавшую горожанку с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Все подробности аварии выясняют сотрудники полиции.
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