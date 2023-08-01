Фото: Архив КП

В Энгельсе в результате пожара в расселенном доме пострадал мужчина. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает региональное управление МЧС.

ЧП произошло вчера, 31 июля, в 23:13. На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на улице Пушкина. На выезд отправились четыре пожарных расчета. Возгорание произошло в расселенном двухэтажном доме.

Пожарным удалось спасти двоих мужчин. 51-летний пострадавший отравился "продуктами горения" и был госпитализирован. Второму горожанину потребовалась кислородная маска.

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