Фото: Социальная сеть "ВКонтакте" сообщество "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Саратовской области"

В Духовницком районе ищут худого высокого мужчину. Информацию опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт» вчера, 31 июля.

48-летний Дмитрий Мельник пропал 5 июля в селе Софьинка. Рост пропавшего 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о мужчине, просьба сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.