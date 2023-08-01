Фото: Социальная сеть "ВКонтакте" сообщество "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Саратовской области"
В Духовницком районе ищут худого высокого мужчину. Информацию опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт» вчера, 31 июля.
48-летний Дмитрий Мельник пропал 5 июля в селе Софьинка. Рост пропавшего 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о мужчине, просьба сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
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