За минувшие выходные в Саратове поймали 14 нетрезвых водителей

Фото: ГИБДД города Саратова

В минувший уикенд, 29 и 30 июля, сотрудники Госавтоинспекции Саратова провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В рейде им помогли дружинники «Дорожный патруль».

В ходе проверки ее организаторы выявляли саратовцев, управлявших транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В результате рейда выявлены 6 водителей, которые управляли находились за рулем в нетрезвом состоянии. Кроме того, 3 водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По этим фактам составлены административные материалы, которые будут переданы в судебные органы.

Также задержаны 5 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии, которых ждёт ответственность в порядке статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.