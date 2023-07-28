фото: КП-Саратов

В Саратове открылся один из первых музеев СВО.

Сегодня, 28 июля, в Саратове открылся один из первых в стране музеев истории специальной военной операции. В открытии музея приняли участие губернатор региона Роман Бусаргин, Герой России, депутат Саратовской областной Думы Александр Янклович, командир одного из саратовских полков 1199 МСП с позывным "Атлас". Музей истории СВО стал филиалом исторического парка "Россия - моя история" и подведомственен областному министерству культуры. По словам директора музея Дмитрия Кубанкина, вход бесплатный.

фото: КП-Саратов

Часть экспозиции занимают документы и фотографии участников Великой Отечественной войны, которые в 1943-м году освобождали от нацистов Донбасс. Кроме того, представлена экипировка солдат ВС РФ и бойцов Росгвардии, а так же трофейное вооружение - ПТРК NLAW и Javelin, обломки от ракет РСЗО HIMARS и "Ураган", прочие образцы западной помощи ВСУ.

Александр Янклович, который помогает в огромном количестве гуманитарной помощью мобилизованным и кадровым бойцам российской армии рассказал, что экспонаты, в числе которых трофейные шевроны и образцы вооружений различного типа являются результатом боевой работы саратовских бойцов. Коллекцию для музея начали собирать с погона пленного генерала, а один из последних экспонатов - ракета сбитая под селом Работино на Запорожском направлении.

фото: КП-Саратов

На входе посетителей встречали фотографии жен героев и Книга памяти погибших на СВО саратовцев.

- Сегодня саратовские военнослужащие проявляют мужество и героизм. Память о каждом герое бережно хранят их семьи, и я благодарен тем, кто помог создавать музей: предоставил личные фотографии, вещи, награды. Ваш вклад, как и вклад ваших близких в победу, - бесценен.

Такие музеи – это подлинные свидетельства самоотверженности и подвигов наших героев, защитников Отечества. Опровергнуть или исказить их невозможно. Об этом говорил Президент России Владимир Путин, который поддержал идею создания экспозиций по всей стране, - высказался Роман Бусаргин.

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