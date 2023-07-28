Фото: Администрация Советского района
В ходе СВО погиб боец из Саратова Сергей Викторович Гаращенко. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает администрация Советского района.
Сергей Викторович отправился в зону специальной военной операции добровольцем. Соболезнования родным и близким бойца выразили депутаты Муниципального собрания, а также администрация Советского муниципального района.
Гаращенко был патриотом своей страны, мужественно защищал Родину и с честью выполнил воинский долг.
Боец отдал свою жизнь за свободу и независимость Отечества, вечная память!
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