Фото: Администрация Советского района

В ходе СВО погиб боец из Саратова Сергей Викторович Гаращенко. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает администрация Советского района.

Сергей Викторович отправился в зону специальной военной операции добровольцем. Соболезнования родным и близким бойца выразили депутаты Муниципального собрания, а также администрация Советского муниципального района.

Гаращенко был патриотом своей страны, мужественно защищал Родину и с честью выполнил воинский долг.

Боец отдал свою жизнь за свободу и независимость Отечества, вечная память!

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