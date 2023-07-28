Фото: Архив КП

В Саратове в этом году 160 нарушителей лишили водительских прав. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает региональный надзорный орган.

Лишение водительского удостоверения коснулось алкоголиков, наркоманов и психически нездоровых людей. Категория таких людей повышает риск вероятности ДТП. Прокуроры находят подобных водителей и добиваются лишения прав через суд.

По этому вопросу с начала года зафиксировано 182 обращения прокуратуры в суд, из них рассмотрено и удовлетворено 160.

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