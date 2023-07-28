Фото: Архив КП
В Саратове перекроют движение на двух центральных улицах. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает мэрия.
По причине проведения работ компанией «Т Плюс», движение будет ограничено на пересечении Рахова и Кутякова. Ремонт труб будет проводиться на Рахова между улицей Советской и Зарубина по направлению в центр.
Кроме того, проезд будет закрыт на перекрестке улиц Рабочей и Хользунова. Объезд возможен по улицам Мичурина и Шелковичная. Также, для выезда с улицы Хользунова на участке Шелковичной введено двустороннее движение.
Завершение работ и восстановление движения планируется до 00:00 1 августа.
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