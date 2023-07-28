В последний уикенд июля в Саратовской области пройдут дожди и похолодает

Летняя прохлада продолжится Фото: Елена Маркелова

В предстоящие выходные, 29 и 30 июля, в Саратовской области станет прохладнее. Соответствующую информацию распространил региональный Гидрометцентр.

В приволжских районах и МО Правобережья пройдут ливни. На севере саратовщины они будут сопровождаться грозами.

Жарко в субботу будет в районах левого берега, где воздух прогреется до +35 градусов. В правобережье столбик термометра поднимется до +29 градусов. Ровно столько же будет составлять температура МО левобережья в воскресенье, 30 июля. В этот же день на правом берегу Волги днем будет максимум +25 градусов.

Ветер достигнет 9 метров в секунду.